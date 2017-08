History Trivia

Majalisar Dattawan Najeriya ta ba da umurnin kama wasu shugabannin kamfanoni masu zaman kan su 30 sakamakon kin amsa gayyatar majalisar.

Tun farko dai majalisar ta zargi kamfanonin nasu yin coge wanda ya janyo wa kasar nan asarar naira tiriliyan Talatin na kudaden shiga a tashoshin jiragen ruwan kasar nan.

Kamfanonin da majalisar ke zarga da janyo wa kasar nan asarar tiriliyoyin nairorin sun hada da: Kamfanin sadarwar na Glo da Crown flour Mills da British American Tobacco da CCECC da Dana Group da Olam International Limited da Hong Xing Steel Co. Ltd., da Visafone da African Wire da kuma Star Comments and Allied Ltd.

Haka zalika majalisar ta kuma ba da umurnin kama shugabannin kamfanonin: Aarti Steel Nig Ltd. da Abyem-Diva Int. Ltd, da Gagasel Int., da Friesland Campina, da Etco Nig., da Edic Chemicals and Allied Distributors, da De United Foods masu sarrafa Indomie noodles da Don Climax Group da Skills G Nig. Ltd., da kuma Premium Seafood and La Rauf Nig. Ltd.

Sauran kamfanonin sun hada da: Standard Metallurgical Co. Ltd., da Kam Industries, da IBG Investment Ltd., da Orazulike Trading Co. Ltd., da Popular foods Ltd., da A-Kelnal Integrated & Logistics Services, da African Industries da African Tiles and Ceramic da kuma ZTE Nigeria.

Majalisar ta ce ta dau wannan mataki ne bayan da shugabannin kamfanonin su ka ki amsa gayyatar da kwamitocin ta biyu masu kula da kwastam da tashoshin jiragen ruwa da sifiri su ka yi musu kan zargin su da hannu a badakalar da ya janyo wa kasar nan asarar makudan kudade wanda yawan su suka kai naira tiriliyan Talatin.