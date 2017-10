Gwamnatin jihar Bayelsa ta ce wani da ya kamu da cutar aganar biri wato monkeypox wanda ke karbar magani a sibitin koyarwa Na jami’ar Niger Delta da ke jihar ta Bayelsa ya kashe kansa.

Gwamnatin jihar ta bayyana hakan ne yayin taron manema labarai da kwamishinan yada labaran jihar Mr Daniel Iworiso-Markson da kuma shugaban asibitin professor Ebitimitula Etebu da sauran masu ruwa da tsaki suka gudanar a jiya.

Inda suka ce rahotannin sun bayyana musu cewar mara lafiyan wanda aka boye sunan sa ya matse kan sa ne har sai da ya mutu

Etebu ya ce wanda ya rasun na daga cikin mutane 21 da suka kamu da cutar ta aganar biri wadanda kuma suke karbar magani a asibitin koyarwa na jami’ar Niger Delta.

Ya kuma koka kan yadda mara lafiyar ya kashe kan sa duk da cewa yana samun sauki ainun daga cutar, inda ya ce cikin tarihin mara lafiyar bashi da wani tarihi na tabin hankali ko kuma wata damuwa, inda ya tabbatar da cewar ba cutar ce ta kashe shi ba.

Etebu ya ce tuni aka sanar da jami’an yan sanda da kuma danginsa kuma tuni aka fara bin matakan da yadace domin gudar da jama’izar sa.