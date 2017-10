Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci jam’ian tsaro da suyi gaggawar dakile fadace-fadacen da ke faruwa a jihar Filato biyo bayan kisan da aka yiwa wasu yan gudun hijira a jiya.

Cikin wata sanarwa da mashawarcin shugaban kasa kan harkokin yada labari Malam Garba Shehu ya fitar ya ce shugaban kasar ya umarci sojoji da yan sanda ba kawai su kawo karshen tashin hankalin ba har ma su firto da wani tsari da zai tabbatar hakan bata sake faruwa ba..

Sanarwar ta ce shugaban kasa Muhammadu Buhari ya samu wannan labari mai matukar ban takaici na kashe akalla mutane sama da ashirin a wani hari da aka kai a daren jiya

Sanarwar ta kara da cewar ya maida hakali matuka wajen ganin kasar nan ta shiga ta dunkule wuri guda, inda kuma ya bukaci al’ummar kasar na da su ci gaba da rayuwa cikin mutunta juna.

Ya kuma yiwa gwamnan jihar ta Filato da al’ummar jihar ta’aziyyar wadasnda aka rasa sakamakon hare haren da aka kaddamar