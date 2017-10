Majalisar dattijjai ta shirya tsaf don yin gyara tare da sauya sunayen wasu daga cikin kwalejojin ilimi guda 8 a wasu jihohin Najeriya don kawo dai-daito a kan iyakokin jihohin sakamakon kirkirar jihohin.

Shirin sauya sunayen kwalejojin ya zo ne tun shekaru 20 da suka gabata tun lokacin da aka kirkiro jihohin.

Kudurin sauya sunayen wanda dan majalisa daga jihar Jigawa Ubali Shitu ya gabata gaban majalisar ya bukaci a sauyawa kwalejojin da suka hadar da ta jihar Bauchi zuwa Gombe da kuma, da ta kwara zuwa Kogi sai ta Gongola zuwa Adamawa, da kuma Bendel zuwa Delta sai ta Sokoto zuwa Zamfara da kuma ta jihar Borno zuwa Yobe sannan da yin gyara kan dokar da ta kafa kwalejin ilimi ta Malam Madori dake Jihar Jigawa.

The proposed law seeks to replace the word Bauchi with Gombe, Kwara with Kogi, Gongola with Adamawa, Bendel with Delta, Sokoto with Gusau and Borno with Yobe in the law of the colleges education. It also sought to include a new paragraph in the law,” Federal college of education, Malam Madori, Jigawa state”

Da yake bude taron jin ra’ayin jama’a shugaban majalisar Abubakar Bukola Saraki yace tun-tuni ya kamata a sauyawa kwalejojin sunaye dai- dai da sunayen jihohin da suke a halin yanzu sai dai dokar da ta kafa su har yanzu na nan akan sunayen tsaffin jihohin da suke ciki.

Da yake goyon bayan kudurin babban Sakataren hukumar kula da kwalejojin ilimi Farfesa Baffa Aliyu Muhammad gyaran yazo a dai-dai lokacin da ake bukatar sa.